وصل اليوم الخميس إلى الجزائر وفد من الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا لحضور فعاليات افتتاح الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة وهران.

وكان في استقبال هذا الوفد المتكون من 48 شابا بمطار هواري بومدين الدولي، كل من رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، سليمان طيابي.

وفي تصريح للصحافة، قال طيابي إن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بالمقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها بلادهم، مبرزا أن الدولة الجزائرية تعمل على إشراك أفراد الجالية في كل المناسبات التي تنظمها بغية "لم شمل أبنائها".

من جهته، أشار حيداوي إلى أن حضور وفد من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط يترجم "الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية في تمكين أبناء جاليتنا الوطنية بالخارج من تبوأ المكانة التي يستحقونها في وطنهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء سيحضرون أيضا الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

للإشارة، يتشكل الوفد القادم من فرنسا من طلبة ورياضيين وأكاديميين وكذا رؤساء مؤسسات.