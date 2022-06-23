أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، بمقتل طالبة بجامعة خاصة بعد أن أقدم رجل على إطلاق النار تجاهها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، قوله إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث من أجل معرفة مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وذكرت المديرية في بيان إن الفتاة توفيت متأثرة بإصاباتها بعد أن أقدم شخص مجهول على إطلاق النار عليها بداخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمّان ولاذ بالفرار.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من حادثة مشابهة بمصر خلفت صدمة وغضب عارمين في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم شاب على ذبح زميلته الطالبة بسكين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.