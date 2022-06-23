يتوقع بلوغ عائدات الجزائر من تصدير المحروقات 50 مليار دولار نهاية 2022 , حسبما أفاد به الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم الخميس بوهران .

وقد قدم السيد حكار هذا الرقم خلال عرضه لأهم مشاريع المجمع المنجزة ما بين سنتي 2020 و 2022 أمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار زيارة العمل و التفقد الى ولاية وهران، مشيرا الى أن حجم الصادرات بلغ في السنة الماضية 4ر35 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 75 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

و أبرز نفس المسؤول أن أوضاع سوق الغاز المناسبة سمحت بزيادة الصادرات في سنة 2021 بنسبة 54 بالمائة عن طريق خط أنابيب الغاز وبنسبة 13 بالمائة عن طريق المسار المميع.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" الى أن متوسط سعر مزيج الصحراء بلاند شهد ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية مايو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 .

وبخصوص الاكتشافات الجديدة أكد توفيق حكار أن الفترة الممتدة من 2020 الى 2022سجلت 35 اكتشافا جديدا للمحروقات منها 34 اكتشافا بالمجهود الذاتي، بحجم إجمالي قدر ب 307 مليون طن معادل بترول.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار، أبرز أنه تم استثمار ما لا يقل عن 7 مليارات دولار في عدة مشاريع هي في طور الانجاز ستساهم في الإنتاج بكمية 20 مليون طن معادل بترول/سنة، إضافة إلى 5 ملايير دولار كانت قد استثمرت في مشاريع بدأت تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020 تساهم في الإنتاج ب 10 مليون طن معادل بترول في السنة.

كما قدم السيد حكار حصيلة مفصلة حول تطوير التكرير والبتروكيماويات والذي يعتمد في نجاحه على أربعة أبعاد هي: تثمين الموارد المحلية، جذب الشركاء، ضمان القدرة التنافسية للمشاريع و اختيار المشاريع.