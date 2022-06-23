اعتقلت السلطات التونسية رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي، للمرة الثانية في ظرف شهر، في منطقة سوسة قرب العاصمة تونس.

وأعلنت عائلة الجبالي أن فرقة أمنية قامت باعتقال حمادي الجبالي وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة .

وحملت العائلة السلطات كامل المسؤولية على السلامة الجسدية لرئيس الحكومة السابق، ودعت هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه التجاوزات التي تمس الحريات .

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال الجبالي بعد شهر ماي الماضي، بتهمة تشغيل عمّال أجانب دون تغطية قانونية في ورشته التي يديرها والمتخصصة في صناعة المكيفات الهوائية، ووجود مواد حساسة غير مصرح بها.