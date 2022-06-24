أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باجتياح موجة حر شديدة على عدة ولايات بجنوب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن موجة حر شديدة قد تتعدى فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية تحت الظل تجتاح بداية من صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد السبت ولايات ورڤلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، نبهت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة وعين الدفلى. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.