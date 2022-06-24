قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بجدري القرود في ظل التفشي الحالي تجاوز 3200 شخص.

وقال غيبريسوس يوم الخميس، مخاطبا لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بتفشي جدري القرود الحالي: "قبل ما يزيد قليلا عن ستة أسابيع، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بمجموعة عائلية من ثلاث حالات من جدري القرود دون أي سفر حديث خارج المملكة المتحدة".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 3200 حالة مؤكدة من جدري القرود، ووفاة واحدة، إلى منظمة الصحة العالمية، من 48 دولة بما في ذلك نيجيريا، وفي خمسة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية". ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، فإن غالبية المرضى هم من الرجال المثليين.

وأضاف غيبريسوس: "انتقال العدوى من شخص لآخر مستمر، لافتا إلى أنَّ "في نيجيريا، نسبة النساء المصابات أعلى بكثير من أي مكان آخر، ومن الأهمية بمكان أن نفهم بشكل أفضل كيفية انتشار المرض هناك". علاوة على ذلك، أدى تفشي آخر لجدري القرود إلى حوالي 1500 حالة وحوالي 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا.

يشار إلى أنَّ جدري القرود هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى الناس من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض البلدان الإفريقية. ويمكن نقل المرض من خلال سوائل الجسم وقطرات الجهاز التنفسي والمواد الملوثة الأخرى. وعادة ما يؤدي المرض إلى الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد الليمفاوية.