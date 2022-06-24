توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالطريق الوطني رقم 05أ في شطره الرابط بين وادي سڤان والتلاغمة في ولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، إن وحدتها الثانوية التلاغمة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة وثماني دقائق (22:08) لأجل حادث مرور ناجم عن انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 05 أ الرابط بين التلاغمة ووادي سڤان ببلدية ودائرة التلاغمة أصيب فيه شابان يبلغان من العمر 20 سنة أحدهما سائق السيارة له جروح متعددة توفي في الإستعجالات الطبية حسب تصريح الطبيب والآخر له إصابات خفيفة أسعف وحول إلى مصلحة الإستعجالات التلاغمة.