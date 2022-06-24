تنطلق اليوم الجمعة، أول منافسة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تجرى بوهران. وتقام اليوم، مباراة كرة الماء بين المنتخب السلوفيني ونظيره البرتغالي على مستوى مسبح الحديقة العامة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وستكون هذه المقابلة التي انطلقت على الساعة العاشرة متبوعة بمقابلة ثانية بين فرنسا و مونتينيغرو(12:00سا)، على أن تتواصل منافسات كرة الماء في الفترة المسائية بإجراء مقابلتين من المجموعة الأولى بين اليونان وإسبانيا (16:00 سا)، وتركيا وإيطاليا (18:00سا)، مع التذكير أن المنتخب الوطني يغيب عن هذه المنافسة.

يذكر أن اجتماعا تنسيقيا، عقد أمس بين أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط واللجنة المنظمة للعرس القاري في طبعته التاسعة عشرة.