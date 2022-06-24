كشف نادي الغرافة القطري، عن قائمة اللاعبين الخمسة المغادرين للفريق وذلك بعد نهاية عقودهم.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " الفهود" عبر تويتر:" يتوجه مجلس إدارة الغرافة بالشكر والتقدير للخماسي المحترف المنتهية عقودهم، وذلك بعد قرار الاستغناء عنهم في إطار تجديد صفوف الفريق".

وأكدت إدارة الغرافة أن اللاعبين المحترفين المغادرين، كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مثالا يحتذى به في العطاء".

ومن بين العناصر التي تم الاستغناء عن خدماتهم، الدولي الجزائري سفيان هني الذي يلعب للنادي منذ جويلية 2019 ، قادما من سبارتاك موسكو الوسي حيث أشادت إدارة الغرافة بإمكانياته وكتبت عنه:" ملك التمريرات الحاسمة وصاحب الشخصية الملهمة لن ننساك سفيان هني.

يذكر أن البرازيلي جابريل بيريز، المالي شيخ دياباتي، والإيراني سعيد عزت الله، والإيفواري جوناثان كودجيا كانوا ضمن قائمة المسرحين.