أكد مصدر دبلوماسي جزائري رفيع لـ "العربي الجديد"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنه يعتزم ترشيح السفير السابق ووزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيسا للبعثة الأممية إلى ليبيا، وطلب من هذه الدول "إبلاغه تأكيدهم وموقفهم من المقترح في موعد أقصاه اليوم الجمعة 24 جوان الجاري".

وفي نفس السياق، راسلت البعثة الدائمة للجامعة العربية في الأمم المتحدة، مندوبي المجموعة العربية لإبلاغهم بالأمر، وأكدت في مراسلة، وجود تحرك إفريقي كبير للدفع بمرشح إفريقي لشغل هذا المنصب.

وسبق لبوقادوم، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية الجزائرية حتى جوان 2021، زيارة ليبيا، حيث تنقل إلى طرابلس وبنغازي والبيضاء وغات جنوبي ليبيا، والتقى مختلف الأطراف الليبية، ما يمكن أن يوفر له أرضية سياسية جيدة يمكن أن يبني عليها جهودا للدفع إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها غوتيريش دبلوماسيا جزائريا لتولي منصب ممثله الخاص ورئيس البعثة الأممية في ليبيا في ظرف عامين، إذ كان قد رشح في مارس 2020، الدبلوماسي رمطان لعمامرة، (وزير الخارجية الحالي)، لشغل المنصب، بعد استقالة المبعوث السابق اللبناني غسان سلامة، لكن الاعتراضات من بعض الدول دفعت لعمامرة إلى الإعلان في 17 أفريل 2020، إلى سحب موافقته المبدئية على شغل المنصب.

وكشف لعمامرة حينها أن الأمين العام للأمم المتحدة اقترح عليه شخصيا تقلد منصب الممثل الخاص وأنه أبدى موافقته، لكنه أقر أن المشاورات التي قام بها غوتيريش لم تحظ بإجماع مجلس الأمن، وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية حينها أن "مساعي تعيين لعمامرة تمت عرقلتها في الواقع من قبل تحالف من الفاعلين الإقليميين والذين وجدوا أذانا صاغية داخل إدارة دونالد ترامب في واشنطن، كمصر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى المغرب".