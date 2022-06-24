قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 ماي الماضي بنيران قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحفي في جنيف "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".