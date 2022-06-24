تحدث اليوم الجمعة، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني عن آخر تحضيرات عناصره تحسبا لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقال سلاطني في تصريحات إذاعية لبرنامج" أستديو الكرة" الذي يبث عبر أمواج القناة الأولى:" نحن ننتظر بشغف بداية البطولة، سنتدرب في ملعب سيڤ بولاية معسكر ونحن على أتم الاستعداد".

وأردف:" العائق الوحيد خلال فترة تحضيراتنا لهذا العرس القاري هو امتحانات شهادة البكالوريا والفترة التي سبقتها التي تزامنت والاستعدادات سواء في الجزائر أو في فرنسا".

وواصل القول:" كل اللاعبين طموحين ومحفزين، نتمنى أن يكون الدافع البسيكولوجي إضافة للاعبين وأن يعوض الإرهاق البدني، الشيء الإيجابي كذلك هو عدم وجود أي إصابة".

وختم: "سنركز على الجانب التكتيكي دون نسيان التحضير النفسي فيما يخص المواجهات المقبلة، لقد تمت معاينة أول منافس لنا ولديه نقاط قوة ونقاط ضعف وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".