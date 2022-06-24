قال اليوم الجمعة، سيد علي يحياوي الأمين العام لفريق اتحاد الجزائر أن الفريق سيكون جاهزا بخصوص المشاركة في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحات إذاعية لبرنامج أستديو الكرة: " نعمل على التحضير حتى نكون حاضرين في المنافسة، فيما يخص الاستقدامات وجب حل المشكل الإداري من خلال تعيين رئيس مجلس إدارة يقوم بالتفاوض مع اللاعبين صحيح هناك اتصالات مع بعض اللاعبين، لكن يبقى الإشكال في الجانب المادي وترسيم العقد".

وختم بخصوص مستقبل الطاقم الفني الذي سيقود العارضة الفنية للاتحاد الموسم المقبل:" لا نبحث عن مدرب آخر لأنه من غير المعقول الاستغناء عن طاقم فني حقق نتائج إيجابية وأنهى الموسم في المركز الرابع وضمن مشاركة قارية".