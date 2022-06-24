اقتحم مئات المهاجرين الحدود الفاصلة بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، اليوم الجمعة، في أول محاولة من نوعها للعبور الجماعي إلى الإقليم منذ إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوفد المحلي للحكومة الإسبانية بيانا، قال فيه إن مجموعة من أكثر من 400 مهاجر اقتحمت السياج الحدودي الساعة 8:40 صباح الجمعة، وتمكن عدد كبير من الدخول، وأضاف البيان أن المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء "منظمون وعنيفون جدا".

ونشر المغرب أعدادًا كبيرة من قواته لمحاولة صد الهجوم على الحدود، حيث تعاونت القوات المغربية بشكل فعال مع قوات الأمن الإسبانية، بحسب البيان.

يشار إلى أن مليلية وسبتة، الجيب الإسباني الصغير الآخر شمالي إفريقيا، يمثلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا، مما يجعلها نقطة جذب للمهاجرين.

وعلى مر السنين، حاول آلاف المهاجرين عبور الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومترًا بين مليلية والمغرب، أو حدود سبتة التي يبلغ طولها ثمانية كيلومترات، عن طريق تسلق الأسوار، أو السباحة على طول الساحل، أو الاختباء في المركبات.