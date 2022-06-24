تحدث الدولي الجزائري حسين بن عيادة مدافع نادي النجم الساحلي التونسي عن قرار طرده بالبطاقة الحمراء خلال المواجهة الأخيرة أمام الترجي التونسي، بعد نجح ابن الباهية وهران في تعديل الكفة لفريقه الذي كان متأخرا في النتيجة بهدف دون رّد، ليتم طرده في الدقيقة الـ 75 من قبل حكم اللقاء على خلفية قيامه بلقطة غير أخلاقية في تقدير حكم اللقاء.

وقال بن عيادة في تصريح لموقع " فوت 22" التونسي: "بعد تسجيلي للهدف قمت بحركة لجمهوري ولم أشتمه على الإطلاق، أيعقل هذا غير منطقي ومستحيل؟، فحتى جمهور الترجي لم يكن موجودا".

وأرف بخصوص مستقبله:" صحيح هذي آخر مباراة في الموسم لكن ليست مع النجم لا نعلم ما الذي سيحدث، هذه أمور دنياوية ربما سأبقى ربما سأرحل لا ندري كل شيء مكتوب".

وعرّج بن عيادة على تواجده مؤخرا مع المنتخب الوطني وكشف:" لدينا تعداد ثري، لست أنا فقط يوجد في كل منصب ثلاثة لاعبين أتمنى أن كل من يشارك أن يبقى طويلا ويثبت جدارته ". وختم: "عند المدرب جمال بلماضي لا أحد يتعرض لـ " الحـﭬرة"، لقد تعرضنا للظلم في طريقنا إلى كأس العالم، نحن نعلم وأنتم والجميع يعلم ما حدث، لن نعود للماضي، سنبني من جديد وسنحضر بقوة لنهائيات أمم إفريقيا القادمة ".