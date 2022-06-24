اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد السعودي للعبة ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محليًا للموسم الثالث على التوالي، وفق ما جاء عبر صحيفة " الرياضية " السعودية.

وأثنى الاتحاد الدولي في خطاب رسمي تلقاه الاتحاد السعودي، بالجهود اللافتة في تطوير التقنية بالملاعب السعودية، وعدّ الاتحاد السعودي أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية، وتحقيق أهدافها خلال السنوات الماضية، موجهًا الشكر للاتحاد السعودي على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بالتقنية.

وكان الاتحاد السعودي دشن في فيفري الماضي، المركز الموحّد لتقنية حكم الفيديو المساعد في الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو للمحترفين، ليكون الاتحاد السعودي هو السابع عالميًا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشّن المركز الموحد للفار، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميًا في دوري يلو للمحترفين اعتبارًا من الدور الثاني من الموسم الرياضي المُنتهي.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دوليًا 51 حكمًا بينهم 23 حكم ساحة و28 حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.