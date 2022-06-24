وصل ظهر اليوم الجمعة، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي إلى مدينة وهران التي تستعد غدا السبت لإعطاء إشارة انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث سيكون بلماضي حاضرا خلال حفل البداية.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية في مطار وهران الدولي حول المباراة الأولى للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 18 سنة: "المواجهة الأولى أمام منتخب إسبانيا ستكون جيدة، بخصوص المستوى إسبانيا ليست فرنسا ولا إيطاليا ولا حتى المغرب الذي فئة شبانية فعّالة أتمنى أن نكون جاهزين ونحقق نتائج جيدة".

وختم: "صراحة ليست لدي فكرة عن المنتخب الوطني الحالي لأقل من 18 سنة ، صحيح أعرف سلاطني لكن لا أعرف إذ ما كانت هناك عناصر تنشط في أوروبا أو لا ضمن المجموعة، أتمنى أن نؤدي بطولة في المستوى ونظهر بشكل جيد".