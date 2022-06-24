رد المدرب جمال بلماضي، اليوم الجمعة، لدى وصوله إلى مدينة وهران تحسبا لحضور افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عن سؤال حول تغيير بعض اللاعبين لوجهتهم هذه الصائفة من أجل المحافظة على مكانتهم على مستوى المنتخب كجمال بلعمري قال المتحدث ذاته: " يجب ألا ننسى ما قدمه هؤلاء اللاعبين من خير للمنتخب الوطني".

وأردف: " اللاعبون يعلمون جيدا أن اللعب على المستوى يتطلب الجاهزية، على كل حال الباب مفتوح أمام الجميع صغير أو كبير، المهم أن يكونوا على أتم الاستعداد في شهر سبتمبر المقبل".

وختم بلماضي: "صحيح عدنا بقوة مؤخرا وحققنا ثلاثة انتصارات متتالية، لكن ذلك لن يمحي الحزن الذي لن ينساه اللاعبون الطاقم الفني حتى الشعب الجزائري المهم نسعى مستقبلا أن نكون أقوى". للتذكير، فإن " الخضر" سيواجهون النيجر شهر سبتمبر القادم تحسبا للجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.