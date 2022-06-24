كشف اليوم الجمعة، الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم منير دبيشي أن كل الأمور تمشي بوتيرة حسنة وقانونية فيما تعلق بالتحضير للجمعية العامة الانتخابية لـ " الفاف"، وعرّج المتحدث ذاته على مراسلة الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بالمشاركة الجزائرية في منافستي كأس الكونفدرالية ورابطة أبطال إفريقيا.

وقال دبيشي في تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة": " تلقينا مراسلة من " الكاف" بخصوص المشاركة القارية، حيث ستجتمع هيئة على مستوى الاتحاد الإفريقي لدراسة الملفات". وأردف: "أبلغنا الفرق التي ستشارك بضرورة تسوية نزاعاتها مع اللاعبين والأطقم الفنية وذلك بناء على شروط ومتطلبات الهيئة الكروية، لأنه في حال ما لم توفر شرط من الشروط أو هناك تصريح خاطئ من" الفاف" فالعقوبة ستكون قاسية على الاتحاد الجزائري للعبة ونحن لن نغامر".

وأضاف: "لجنة تسوية النزاعات انتهت عهدتها منذ شهرين، وكان من المستحيل تنصيب هيئة أخرى في مثل هكذا ظرف، لأن تنصيبها يتم من طرف المكتب الفيدرالي".

وختم: "لن يستطيع أي لاعب وهو محل نزاع، أن يمضي في فريق آخر بل عليه الانتظار، أما فترة الاستقدامات فستصل إلى غاية الـ 15 من أوت المقبل أي من بعد الجمعية العامة الانتخابية حيث سيكون للجنة بعض الوقت للفصل في النزاعات".