توفي اليوم الجمعة شاب في الثامنة عشر من العمر غرقا بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة بشاطئ أفتيس بالعوانة بجيجل، حسبما

علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالعوانة للحماية المدنية بولاية جيجل في حدود منتصف نهار اليوم لإجلاء غريق في حالة "خطيرة جدا" تم اخراجه من طرف حراس شاطئ أفتيس.

وأضاف بأن الضحية الذي ينحدر من ولاية برج بوعريريج تلقى الإسعافات الأولية بعين المكان إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمركز الصحي بالعوانة.

جدير بالذكر أن الغريق الهالك يعد ثالث ضحية تسجلها شواطئ ولاية جيجل منذ افتتاح موسم الاصطياف في السابع عشر يونيو الجاري.