أصدرت الجهات القضائية المختصة في حاسي مسعود، أمر بايداع منتخب بالمجلس الشعبي لبلدية حاسي مسعود، الحبس المؤقت بينما تم وضع منتخبين آخرين وموظفين بمصلحة الحالة المدنية تحت الرقابة القضائية.

ووجهت لهؤلاء تهمة تزوير بطاقات الاقامة خلال الانتخابات المحلية الماضية، وهي القضية كانت محل تحقيقات معمقة من طرف الجهات الأمنية المختصة .

ومن المنتظر حسب مصادر مطلعة، أن يمتد التحقيق إلى بلديات أخرى بعاصمة الولاية ورقلة، قدمت فيها شكاوى حول وجود شبهات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين خلال الانتخابات المحلية الفارطة.