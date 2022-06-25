كشفت الشرطة النرويجية، اليوم السبت، عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار في أوسلو، الذي قتل فيه شخصان وأصيب نحو 20 آخرين، مواطن نرويجي من أصل إيراني.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي بث على موقع تلفزيون "NRK" إن "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني. وهو متهم بالقتل ومحاولة القتل وتنظيم عمل إرهابي".

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن هذه تهم أولية ويمكن تغييرها أثناء التحقيق. وأضاف إنه بالإضافة إلى ذلك، "تعتقد الشرطة أن مطلق النار تصرف بمفرده، مشيرا إلى أن "هناك أسباب للاعتقاد بأننا نتحدث عن جرائم الكراهية. هذه إحدى الفرضيات".

وأوضح أن المشتبه به يبلغ من العمر 42 عامًا. وحسب البيانات المحدثة، أصيب 21 شخصًا في إطلاق النار، 10 أصيبوا بجروح خطيرة، 11 منهم إصابات طفيفة، وقتل اثنان. كما صادرت الشرطة بندقية هجومية ومسدس من المعتقل.

وأعلنت الشرطة النرويجية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرين في إطلاق نار داخل ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن" وهي ناد للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشرطة النرويجية تحقق في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو. وأوضحت الشرطة النرويجية أنها تتعامل مع حوادث إطلاق النار المميتة التي أسفرت عن قتلى بالقرب من حانات في وسط أوسلو خلال الليل على أنها "هجوم إرهابي"، حيث جاء في بيانها "الشرطة تحقق في الأحداث باعتبارها عملا إرهابيا".