أكد 21 فنانا مشاركتهم في الطبعة الخاصة للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بمدينة وهران الذي سينطلق غدا الأحد.

وقال محافظ المهرجان محمد بوسماحة في ندوة صحفية نظمت أمس الجمعة بقصر الثقافة والفنون بمدينة وهران تحضيرا للطبعة الـ 12 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي (طبعة خاصة) إن "21 فنانا بينهم نجوم معروفة وطنيا ودوليا أكدوا مشاركتهم في المهرجان الذي سينطلق هذا الأحد ويدوم خمسة أيام".

وأضاف محافظ المهرجان إن "الطبعة الـ 12 لمهرجان أغنية الراي تأخذ خصوصيتها هذه السنة من كونها تنظم بمدينة وهران بعد 15 سنة من الغياب حولت خلالها إلى ولاية سيدي بلعباس وبالتنسيق مع لجنة تنظيم الطبعة 19 لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022) مساهمة في النشاط الثقافي والفني الكبير المبرمج على هامش التظاهرة الرياضية المتوسطية". وأشار نفس المتحدث إلى أنه تم اختيار مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" لاحتضان التظاهرة الفنية الوطنية التي تنظم تحت شعار "وهران في القلب" بسبب موقعه الممتاز وسط المدينة وإمكانية استيعابه لعدد كبير من محبي أغنية الراي وعامة المواطنين وزوار مدينة وهران الذين سيسمح لهم بحضور السهرات الفنية بشكل مجا وأضاف بوسماحة إنه "ستنظم خمس سهرات فنية خلال المهرجان بمعدل مرور أربعة إلى خمسة فنانين في كل سهرة مع تنظيم ثنائيات فنية كل سهرة بمساهمة المايسترو أمين دهان إضافة إلى برمجة تكريم كل سهرة أحد الفنانين الراحلين الذين ساهموا في ترقية أغنية الراي والفن الجزائري عامة".

وستشارك في طبعة وهران للمهرجان الثقافي الوطني الـ 12 لأغنية الراي حسب نفس المتحدث وجوه فنية بارزة منها بن شنات والزهوانية والشيخ النعام وهواري الدوفان وفرقة "راينا راي".