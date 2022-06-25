أعلن الجيش المالي القضاء على 61 إرهابيا خلال عدة عمليات عسكرية قام بها ضد قواعد للجماعات المسلحة في شرق البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان "إن الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة "ماليكو" وعملية "كيليتيغي" نتج عنها تحييد 59 مسلحا بمن فيهم مسؤولون: جبريل سانجاري، حميدو باري، أبو يوسف المعروف باسم بود أوشدجو، إمام حسن ديكو ومختار ديكو، وتحييد كذلك إرهابيين اثنين من المراقبين الجواسيس وتدمير سبع مركبات.

وفي إطار دعم السكان قام الجيش المالي بنقل 177 طناً من الطعام إلى سكان فارابوغو، وكذلك رافق الجيش 150 شاحنة مدنية طوال طريق غاو-لابيزانغا، ووزع الجيش أيضا 10 أطنان من الطعام على سكان مدينة دياللاساغو، وساعد في نقل 50 طناً من الطعام لصالح سكان موندورو.

ودعت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية إلى يقظة السكان الذين تظل الأولوية هي حمايتهم وتوفير أمنهم، وذلك وفقًا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر ماي الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

وأعلنت الحكومة المالية في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 132 مدنيا خلال عدة هجمات استهدفت ليلة 18/19 جوان الجاري عدة قرى وسط البلاد على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.