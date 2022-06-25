أصيب تسعة أشخاص في حادث مرور وقع فجر اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 05 في شطره العابر لإقليم بلدية وادي العثمانية بولاية ميلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات وحدة القطاع لبلدية وادي العثمانية تدخلت هذا السبت في حدود الساعة الثانية صباحا وثمانا وثلاثين دقيقة (02:38) من أجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارتين الأولى سياحية من نوع "كيا ريو" والثانية تجارية من نوع " بيجو j5"، بالطريق الوطني رقم 05 المكان وبالضبط بواد بويقور ببلدية وادي العثمانية دائرة شلغوم العيد.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 06 و64 سنة. قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.