تداولت العديد من التقارير الإعلامية، أخبار بشأن إمكانية انتقال لاعبين من المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم إلى أحد الدوريات الخليجية بداية من هذه الصائفة.

وأوضح موقع قنوات " الكأس" القطرية، أن فريق الريان القطري يريد يوسف بلايلي المنتهي عقده مع نادي بريست الفرنسي، وذلك من أجل تعويض الرحيل المفاجئ لمواطنه ياسين براهيمي إلى الغرافة.

نفس المصدر، أضاف أن الغرافة بدوره يريد تدعيم قاطرته الهجومية من خلال انتداب إسلام سليماني الذي لم يفصل هو الآخر في مشواره، بعدما اضطر لإنهاء موسمه قبل الآوان مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بسبب خلاف مع المدرب أموريم.

للتذكير فإن المدرب جمال بلماضي، كان قد أصّر أمس عند وصوله إلى وهران تحسبا لحضور حفل اقتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، على جاهزية اللاعبين وضرورة أن يكونوا في أتم الاستعداد قبل مواجهتي النيجر شهر سبتمبر المقبل.