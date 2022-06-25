وصل، اليوم السبت، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، إلى ولاية وهران.

وحسب بيان لوزارة السياحة فإن بولوليكاشفيلي سيكون ضيف الجزائر في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وسيقوم قبلها بجولة سياحية لبعض معالم المدينة.

وكان المعني قد وصل، أمس الجمعة، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة في زيارة عمل، وحظي باستقبال من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وخلال اللقاء، استعرض بولوليكاشفيلي مختلف نتائج التعاون مع الجزائر وآفاقه المسطرة في الفترة المقبلة، كما سلم إلى الوزير الأول مجموعة من الوثائق التوجيهية الهامة تتعلق أساسا باستراتيجية تسويق وجهة الجزائر.

وقد تم إعداد هذه الوثائق التوجيهية بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية بغرض "تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال تسويق الوجهة الجزائرية واستقطاب الاستثمارات السياحية"، وفق بيان الوزارة الأولى.