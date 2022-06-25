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الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط يشيد بجهود الجزائر

أخبار الوطن
25 جوان 2022 ()
خ.د
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت بوهران، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UPM)، السفير كمال ناصر الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور فعاليات الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن الطرفين استعرضا آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورو متوسطية لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بدور الجزائر الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لضفتي المتوسط.

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