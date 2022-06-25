كشف اليوم السبت، تقرير فرنسي مقتضب أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي يكون قد فصل في مستقبله في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وحسب يومية " لو تيليغرام"، وفي حال عدم تغيّر الوضع، فإن بلايلي سيواصل مع بريست الناشط ضمن دوري الدرجة الأولى.

المصدر ذاته، أكد أن المفاوضات تقدمت بشكل جيد في الأيام الأخيرة بين جميع الأطراف وتمديد العقد يسير في الطريق الصحيح، حيث لا يزال يتعين تسوية بعض التفاصيل للتوصل إلى اتفاق كامل خاصة من ناحية مدة العقد.

يذكر أن ابن الباهية وهران انضم إلى بريست شهر جانفي الماضي لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال حر قادما من نادي قطر القطري.