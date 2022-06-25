ستكون الأضواء مسلطة، سهرة هذا السبت صوب عروس المتوسط مدينة الباهية التي تحتضن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وهران اليوم قبلة للآلاف من الرياضيين والمتابعين للعرس الرياضي القاري الذي تراهن الجزائر شعبا وحكومة على إنجاحه.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية وهران على الفايسبوك عن التوقيت المحدد لفتح أبواب ملعب وهران الجديد وكذا مدة الحفل. وجاء عبر المصدر ذاته: "ستفتح أبواب ملعب وهران على الساعة الرابعة والنصف مساءً، وستغلق على الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما حفل الافتتاح، فيبدأ على الساعة التاسعة مساءً ويدوم ساعتين من الزمن، أي سينتهي في حدود الحادية عشرة ليلا، ودعت الولاية المواطنين إلى ضرورة التقيد بالوقت.