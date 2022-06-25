بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو".

ووفق ما نقلت وكالة "الأناضول" أكد أردوغان ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد "بي كي كي/واي بي جي" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأضاف نفس المصدر إن الرئيس أردوغان أكد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر المفروض على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية.

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلب الانضمام إلى "الناتو" شهر ماي الماضي، حيث يتوجب موافقة كل أعضاء هذا التحالف العسكري وهو ما تعارضه تركيا على حد الآن.