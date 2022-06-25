تحتضن الجزائر يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين اشغال الدورة الـ 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء، حسبما افاد به، اليوم السبت، بيان لوزارة الاشغال العمومية.

وأوضح البيان انه "بغية ترقية الطريق العابر للصحراء الحالي الى رواق اقتصادي، تحتضن الجزائر اشغال الدورة الـ73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء، يومي الاثنين و الثلاثاء 27 و 28 يونيو".

و يشرف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، على افتتاح الدورة، التي ستعرف مشاركة وزراء الدول المعنية بهذا الطريق الاستراتيجي، و المتمثلة في تونس و مالي و النيجر و نيجيريا و التشاد و كذا المؤسسات المالية الوطنية و الدولية، بحضور سفراء الدول الأعضاء، حسب نفس المصدر.