بمناسبة افتتاح الألعاب المتوسطية، أصدرت شرطة وهران، اليوم الأربعاء، بيانا لسكان المدينة وزوارها.

و جاء في البيان أنه سيتم منع وقوف المركبات عبر الطرق والشوارع على جانبي الطرق المعنية بمرور الوفود الرياضية.

الشوارع المعنية بهذا القرار هي :

- شارع شهداء الثورة بداية من ملعب الشهيد زبانة إلى غاية نهج العقيد لطفي.

- نهج العقيد لطفي بداية من النقطة الدائرية لتقاطع نهج العقيد لطفي.

- شارع شهداء الثورة إلى غاية النقطة الدائرية لتقاطع نهج العقيد لطفي.

- شارع حوحة محمد،.

- شارع الجيش الوطني الشعبي من مقر أمن الولاية إلى غاية النقطة الدائرية للتقاطع مع الطريق الاجتنابي رقم 4.

- الطريق الوطني رقم 24 من ملعب الشهيد زبانة إلى غاية محول التقاطع مع الطريق الاجتنابي رقم 4.

- الطريق الولائي رقم 75 بداية من النقطة الدائرية لإقامة الباهية إلى غاية الملحقة البلدية بلقايد لبلدية بئر الجير.

- الطريق بين النقطة الدائرية لمركز البريد ببلقايد ونقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 75.