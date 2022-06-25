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25 جوان 2022
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25 جوان 2022 °C

مباشر: حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

رياضة
25 جوان 2022 ()
ف.غ
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