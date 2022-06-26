من المتوقّع أن تؤدي الجزائر والسعودية ومصر دورًا محوريًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين، بحسب عضو مجلس الهيدروجين العالمي، رئيس المجموعة الصناعية في منظمة هيدروجين أوروبا -ومقرّها بروكسل-، المهندس صلاح مهدي.

وقال مهدي ، في تصريحات لمنصة الطاقة، أن الجزائر مهيّأة للريادة في هذه الصناعة الناشئة، مثلما أدت لسنوات عديدة دورًا محوريًا في أسواق الطاقة التقليدية من النفط والغاز لعدّة أسباب، من أهمها توفر الموارد الطبيعية الرخيصة من طاقة شمسية وطاقة رياح.

وأضاف مهدي أن أهم ما يميز الجزائر قربها من السوق المتوقعة للهيدروجين، وهي السوق الأوروبية، والتي ستستمر في هذا الوضع لسنوات عديدة قادمة. وقال مهدي: "إذا علمنا أن العائق الأكبر -الآن- لصناعة الهيدروجين هو عملية النقل بين الأسواق المنتجة والمستهلكة، فإن هذا يعني أن هذه المنطقة هي أقرب المناطق لسوق الاستهلاك الأوروبي، لذا فهي مهيّأة جدًا لتؤدي دورًا محوريًا مهمًا جدًا في الصناعة العالمية".

وسلّط مهدى الضوء على البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تتضمن خططًا لاستيراد ما لا يقلّ عن 10 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.