أوضح بيان مؤسسة سونالغاز بغليزان الذي بحوزة "الخبر" أن الديون العالقة لدى المواطنين بشكل عام قاربت المليارين دينار.736 مليون دينار بالنسبة للزبائن العاديين،و44 مليون دينار للخواص، و1030 مليون دينار بالنسبة للإدارات والبلديات،فيما سجلت الشركة 405 حالة سرقة خلال السنة الجارية،منها 229 حالة سجلت في شهر ماي.

كما سجلت الوكالة 217 حالة تعدي على الشبكة،66 حالة تم تسويتها، و123 حالة على مستوى الجهات القضائية.

ويؤكد البيان أن التغطية الكهربائية عبر تراب الولاية بلغت 98 بالمائة،فيما بلغت التغطية بالغاز 65 بالمائة.وتحوز الشركة على سبع وكالات تجارية،مع نية فتح أربع وكالات أخرى.

بالمقابل كشف البيان أن 59 مستثمرة مربوطة بالكهرباء،و205 مستثمرة مبرمجة للربط بالطاقة،وأن الوكالة خلقت في هذا الصيف 12 محولا كهربائيا بقيمة81 مليون دينار.

من جهة أخرى أشار البيان أن عدد العمليات المنجزة بمناطق الظل بلغت 169 مشروع كهرباء،و26 مشروع غاز،وأن المشاريع المتوقع إنجازها قبل نهاية السنة قدرت ب 171 مشروع كهرباء،و39 مشروع غاز.