توفي شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة أمس السبت على مستوى الطريق الوطني رقم (3) بالقرب من بلدية الحجيرة بولاية تقرت، حسب ما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في اصطدام مباشر بين سيارتين أدى إلى مقتل شخص (22 سنة) وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أوضحه لوكالة الأنباء الجزائرية المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية الملازم الأول صفوان بلحسن.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجرحى ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالحجيرة، استنادا لذات المتحدث.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا حول هذا الحادث المميت.