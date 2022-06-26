أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الأحد، كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر أنه سيتم فتح الموقع بداية من غدا الإثنين بولاية الجزائر العاصمة.

وهذا حسب المخزون المتوفر والمتواجد في حي 262 الصوريكال باب الزوار.

ودعت ذات المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، الراغبين في التسجيل بالموقع الولوج إلى الموقع الالكتروني www.enpi.dz. أو عبر الرابط التالي مباشرة : https://www.enpi-net.dz/LP/.

وأضاف البيان، أن الموقع يشمل على شقق ذات ثلاث غرف، أربع غرف وخمس غرف.

حيث يبدأ سعر شقة من 3 غرف من 460.00 035 15دج إلى 385.00 338 21 دج حسب المساحة.

أما شقة من 4 غرف فيبدأ سعرها من 990.00 105 18دج إلى 115.00 643 22 دج حسب المساحة.

وبالنسبة لشقة من 5 غرف يبدأ سعرها من 245.00 378 22 دج إلى 020.00 477 31 دج حسب المساحة.

وطلبت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسديد مبلغ السكن دفعة واحدة (المبلغ الكامل). أو 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي كدفعة أولى و 50 بالمائة كدفعة ثانية. لمدة لا تتجاوز 30 يوم ما بين الدفعتين وهذا نظرا لجاهزية السكنات.

وللمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المديرية الجهوية وسط شرق 800 مسكن بلاطو بومرداس.

وجاء في بيان ثان لذات المؤسسة، للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر وهذا حسب المخزون المتوفر والمتواجد بالموقع في 51 فيلا الرويبة. الولوج إلى الموقع الالكتروني الموقع المذكور أعلاه. حيث يبدأ سعر الفيلا من 256.00 663 43 دج إلى 560.00 563 59 دج و هذا حسب مساحة كل فيلا . حيث تقدر المساحة المسكونة 254.20 متر مربع و المساحة النفعية من 51 متر مربع إلى 132.50 متر مربع.