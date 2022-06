L’Algérie, l’Arabie saoudite et l’Égypte devraient jouer un rôle central dans la production et l’exportation d’hydrogène, selon un membre du conseil de l’hydrogène, le président du groupe industriel d’Europe Hydrogène, basé à Bruxelles, l’ingénieur Salah Mahdi.

Dans une déclaration à la plate-forme de l’énergie, Mehdi a déclaré que l’Algérie était prête à prendre les devants dans cette industrie émergente, car elle avait joué pendant de nombreuses années un rôle central sur les marchés traditionnels de l’énergie pétrolière et gazière pour plusieurs raisons, dont la plus importante était la disponibilité de ressources naturelles bon marché d’énergie solaire et éolienne.