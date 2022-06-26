اقتطع اليوم الأحد، المصارعون الجزائريون سيد عزارة بشير (87 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، اسحاق شاوي (67 كلغ) و هشام كوشيت (130 كلغ)، تأشيرة التأهل الى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب المتوسطية في اختصاص المصارعة الإغريقية الرومانية التي تقام فعالياتها بقصر المعارض بحي المدينة الجديدة بوهران.

ففي فئة (87 كلغ)، لم يجد المصارع سيد عزارة صاحب فضية ألعاب تاراغونا الإسبانية في 2018، صعوبة تذكر في إزاحة منافسه الفرنسي جوني بوربنتيجة (3-0)، في منازلة الدور ربع نهائي، ليتأهل الى الدور النصف نهائي الذي سيواجه فيه التركي سانغيز .

ومن جهته، تفوق أوكالي (77 كلغ)، حامل اللقب الإفريقي في الدور ثمن نهائي على الاسباني سانشاز سيلفا بنتيجة (10-2)، قبل أن يتجاوز عقبة الايطالي روسو بـ (8-0) في الدور ربع النهائي ليتحدى في الدور النصف نهائي الكرواتي كامانجاسيفيك.

أما المصارع كوشيط (130 كلغ), فانهزم في نزاله الأول امام التونسي قنيشي بـ (5-1) قبل ان يتدارك امام الايطالي فاريسيلي بنتيجة (9-0)، ليتمكن بذلك من بلوغ الدور نصف النهائي .

وفي فئة 67 كلغ، تفوق المصارع إسحاق غايو (67 كلغ) على منافسه البرتغالي دي ماتوس اوليفيرا بنتيجة (7-1) لحساب الدور ربع النهائي ليبلغ هو كذلك الدور نصف النهائي . وبالمقابل، انهزم المصارع الجزائري عبد الجبار جباري (60 كلغ)، في منازلة الدور ربع النهائي أمام الكرواتي ليزاتوفيك بـ (7-0)، ليتعين عليه انتظار منازلات الدور نصف نهائي للطموح في المشاركة في المنازلات الاستدراكية من أجل الميدالية البرونزية.

وعن حظوظ العناصر الوطنية في هذه المنافسة، صرح أرزقي آيت حسين، مدير المنتخبات الوطنية قائلا :" انّ العناصر الجزائرية لديها كل الحظوظ في بلوغ المنازلات النهائية، الا انّ المهمة سوف لن تكون يسيرة في ظل حضور أسماء قوية منها الفائز بلقب بطولة أوروبا أو حتى نائب بطل العالم، مؤكدا على أنه بإمكان أوكالي و سيد عزارة التنافس على ذهبية الألعاب في فئتيهما".

يشار، إلى أنه تم برمجة مواجهات الدور نصف النهائي مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة