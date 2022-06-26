قام ،صباح يوم الأحد، المكتب الولائي للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بغليزان بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بالتكفل الجاد والفعلي بانشغالاتهم التي كانت مجرد وعود حسب ما جاء في نص البيان الذي بحوزة "الخبر"،وهذا بزيادة مناصب مالية لترقية مشرفي التربية إلى رتبة مشرف تربية رئيسي توازيا والعدد الإجمالي ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الامتحانات المهنية،وضرورة برمجة دورة استثنائية،والتنديد بشح المناصب التي لم تتجاوز 24 منصبا.

كما تساءل المحتجون عن مصير مساعدي التربية الرئيسيين،الذين لم تبرمج لهم المسابقة ضمن قرار الفتح،وكذا التسجيل على قوائم التأهيل الخاص بترقية مشرفي ومساعدي التربية لأزيد من ثلاث سنوات،والمطالبة بالمقابل برخصة استثنائية لتسوية وضعية مساعدي ومشرفي التربية المنحدرين من فئة مدمجي سنة 2002، والتي كانت محل وعود وتسويف، وذلك بإدماجهم في رتبة مشرف تربية منذ سنة 2015، على غرار باقي الولايات.

بالموازاة، طالب المحتجون بتسوية الوضعيات العالقة الخاصة بطلبات اعتماد الخبرة المهنية،وطالبي الدخول الولائي، والخروج،ومراجعة الخرائط الإدارية بدقة، مع تسوية الوضعيات المالية في حينها الخاصة بمقررات الترفيعات لدرجات الترقية، والمخلفات المالية قبل تراكمها.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى استمرارية تهميش ممثلي السلك باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في عدة قضايا،وعليه فإن النقابة المحتجة تطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية بغية إنصاف الفرع النقابي لثانوية حجار محمد بعين طارق،للوقوف على التجاوزات المسجلة في حقهم.

وفي رده على بيان النقابة، كشف عبد العزيز براهيمي مدير التربية لولاية غليزان،أن المنشور الخاص بتنظيم الامتحانات المهنية لمختلف رتب التعليم الصادر بتاريخ 19 ماي الجاري قد حدد بدقة كل الرتب المراد الالتحاق بها،المناصب ال 24 فهي حصة ولاية غليزان من رتبة مشرف تربية رئيسي،مصير مساعدي التربية الرئيسيين فالوصاية ستتكفل بهم متى توفرت مناصب لترقيتهم.

وقد استغرب مدير التربية مما جاء في البيان عن الضبابية في آلية ترقيتهم ويرى فيه نوعا من التضارب كون اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المشرفين والمساعدين التربويين هي مخولة قانونا بدراستها ونصف اللجنة من منتسبي السلك نفسه ومحرر البيان عضو أيضا،مبينا أن مصالح مديرية التربية قد باشرت الإجراءات لدراسة وضعية المشرفين التربويين المنحدرين من رتبة مساعد تربوي المدمجين سنة 2002،وعدم اعتماد خبرتهم وأقدميتهم منذ 2015،وهذا بالتنسيق مع مفتشية الوظيفة العمومية، والمديرية من تتكفل بالوضعيات الخاصة باعتماد الأقدمية متى استوفت الشروط القانونية.

كما أن عملية قبول أو عدم قبول الطلبات المتعلقة بالدخول والخروج الولائي فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات قطاع التربية على مستوى الولاية أما مراجعة الخرائط الإدارية فهي مهمة من اختصاص الإدارة ومصالح المديرية تؤدي هذا الواجب على أكمل وجه.

وبالمقابل ينفي محدث "الخبر" تعمد التسويات المالية في حينها كما جاء في البيان، كون التسويات المالية مرتبطة بتوفر المخصصات المالية والمديرية جد حريصة على التكفل بهذه الوضعيات لما لها من أهمية وتأثير على المستخدمين، وأنها توفر الجو الملائم للجان المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك وإشراكها في كل ما تعلق بالحياة الوظيفية للمستخدمين،وسلك المشرفين والمساعدين التربويين ليس استثناء فهو يلقى نفس الاهتمام.