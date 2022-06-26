أحرزت المصارعة الجزائرية في الكاراتي ويكان سيليا أول ميدالية ذهبية المخصصة للألعاب المتوسطية-2022 بوهران, بعد تغلبها في المنازلة النهائية لوزن (أقل من 50 كلغ) على المصرية ريم سلامة (5-0)، اليوم الأحد، بمركز المحاضرات محمد بن أحمد بوهران.
و عادت الميداليتان البرونزيتان للمغربية شائمة الهايتي و الإسبانية بينيلا سانشاز ألبا.
-البوديوم (وزن أقل من 50 كلغ)
ميدالية ذهبية: سيليا ويكان (الجزائر)
ميدالية فضية: ريم سلامة (مصر)
ميدالية برونزية : شائمة الهايتي (المغرب)
ميدالية برونزية: بينيلا سانشاز ألبا (إسبانيا)