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الألعاب المتوسطية بوهران : الجزائر تحرز أول ميدالية ذهبية

رياضة
26 جوان 2022 ()
س.أ/واج
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أحرزت المصارعة الجزائرية في الكاراتي ويكان سيليا أول ميدالية ذهبية  المخصصة للألعاب المتوسطية-2022 بوهران, بعد تغلبها في المنازلة النهائية لوزن (أقل من 50 كلغ) على المصرية ريم سلامة (5-0)، اليوم الأحد، بمركز المحاضرات محمد بن أحمد بوهران.

و عادت الميداليتان البرونزيتان للمغربية شائمة الهايتي و الإسبانية بينيلا سانشاز ألبا.

-البوديوم (وزن  أقل من 50 كلغ)

ميدالية ذهبية: سيليا ويكان (الجزائر)

ميدالية فضية: ريم سلامة (مصر)

ميدالية برونزية : شائمة الهايتي (المغرب)

ميدالية برونزية: بينيلا سانشاز ألبا  (إسبانيا)

 

 

 

 

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