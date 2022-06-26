قرّر مدرب إتحاد الحراش، محمد بن شوية، الاستقالة من منصبه بعد خلافه مع الرئيس مزيان لفقي عقب الاجتماع الذي جمعه به هذه الأمسية من أجل تحديد قائمة اللاعبين الذين سيبقي عليهم وسيستغني عنهم تحسباً للموسم الجديد.

وقد علمت "الخبر" من مصادرها الخاصة أن الخلاف كان حول المدافع خودي بحيث أن الرئيس أراد التجديد له وهو ما رفضه بن شوية، الذي يعتقد أن هذا الأخير لن يفيد الفريق في شيء، في حين أنه كان يفضّل الإعتماد على الشاب بلخضر.

وقد غادر بن شوية الاجتماع غاضباً بحيث أشار لمقربيه أنه لن يعود إلى الفريق.

من جهة أخرى، اتفق الرئيس لفقي هذه الأمسية مع هداف الفريق بـ16 هدفاً، فارس عمران الذي أمضى له لمدّة موسم إضافي وهو ما ارتاح له الأنصار، خاصةً أنه يعتبر مدلل أنصار "الصفراء" الذين يعوّلون عليه كثيراً لتحقيق ورقة الصعود إلى الرابطة الأولى الموسم المقبل.