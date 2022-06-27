فند مجمع سوناطراك "الأخبار المغلوطة والملفقة والمفبركة" التي نشرتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو، مؤكدا سلامة جميع الوحدات الإنتاجية والمواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية وعدم وجود أي خطر يهدد سلامتهم.

وقالت شركة سوناطراك في بيان لها نشرته الأحد، على صفحتها في فايسبوك "نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مغلوطا بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو وتم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر".

وأكدت الشركة أنها "تفند هذه الأخبار المغلوطة والملفقة والمفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية وتنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم"، "كما تنوه سوناطراك بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء وتستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة والتدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها وتفادي أي خطر محتمل".

وكانت منطقة قديل بولاية وهران قد سجلت مساء أمس الأحد على الساعة الثامنة وسبع عشرة دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على سلم ريشتر، والتي كانت متبوعة بهزتين أخريين بلغت قوتهما 3.2 و4 درجات.