طعن مسلح بسكين عدة أشخاص في معسكر لطالبي اللجوء في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المهاجم، الذي ورد أنه من سكان الملجأ، طرق أبواب غرف المبنى في كريسبرون، على بحيرة كونستانس، مساء الأحد، وعندما فتح السكان الأبواب، طعنهم.

وتوفي رجل متأثرا بجراحه على الفور، ونُقل آخر مصاب بجروح خطيرة وأربعة مصابين آخرين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أشخاص آخرون قد أصيبوا.

وقد تم القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 31 عاما يعتقد أنه أحد سكان الملجأ، من قبل الضباط. وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الجريمة التي وقعت في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة "فريدريشهافن" جنوبي ألمانيا راح ضحيتها شاب سوري وآخر فلسطيني.

وقالت مجلة "العرب في ألمانيا" على فايسبوك: "قتل الشاب السوري إبراهيم ذيب الحسين وآخر فلسطيني وإصابة ثمانية آخرين بجروح بينهم امرأتين جراء هجوم من قبل لاجئ من أصول إفريقية بواسطة سلاح أبيض استهدف كامب في مدينة فريدريشهافن جنوبي ألمانيا".