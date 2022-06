Le président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé "le traitement violent et dégradant de migrants africains" par les forces de sécurité marocaines, vendredi, lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla et réclamé une enquête sur ce drame.

"Je suis profondément choqué et préoccupé face au traitement violent et dégradant des migrants africains qui tentaient de franchir une frontière internationale du Maroc vers l'Espagne, avec la violence qui s'ensuit entraînant la mort d'au moins 23 personnes et de nombreux blessés", a indiqué Moussa Faki dans un communiqué publié sur le site de l'UA.