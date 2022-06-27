أكدت مصالح الحماية المدنية ليلة الأحد أنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية ماعدا بعض حالات الفزع إثر الهزة الأرضية المسجلة شمال بلدية قنديل والتي أحس بها سكان ولاية وهران والولايات المجاورة.

وأشار بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أنه و"على إثر الهزة الأرضية المسجلة يوم الأحد على الساعة 20 سا و17 دقيقة على بعد 12 كلم شمال بلدية قنديل والتي أحس بها سكان ولاية وهران والولايات المجاورة، وبعد عمليات التعرف لم تسجل مصالحنا أي خسائر بشرية أو مادية، ماعدا بعض حالات الفزع يتم التعامل معها من طرف مصالحنا".

وأضاف البيان إن هذه الهزة الأرضية "لا تأثير لها على سير ألعاب البحر الأبيض المتوسط".