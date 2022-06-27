أعلن مركز الفلك الدولي أن السبت الموافق 9 جويلية 2022 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، في الجزائر وأغلب الدول العربية والإسلامية.

وقال عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الأول من شهر جوان الجاري، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة، الأربعاء 29 جوان.

وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال إفريقيا. وعليه فمن المتوقع أن يكون الخميس 30 جوان أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 جويلية وقفة عرفة، والسبت 9 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك.