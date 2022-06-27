أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي عن نهاية الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لرئاسة " الفاف" وذلك خلال منتصف ليل الأحد إلى الإثنين.

وجاء عبر المصدر ذاته، أن اللجنة الانتخابية استقبلت قائمتين لمترشحين وكذلك فيما لم يودع مترشحين آخرين أي قائمة ويتعلق الأمر بكل من بلجودي منصور وبلعيد يحي.

أما عبد الحكيم سرار ومنافسه جهيد زفزاف فقد ترشحا بهاتين القائمتين: يشار، إلا أن اللجنة الانتخابية تشرع اليوم الإثنين في دراسة ملفات المعنيين بخوض غمار سباق رئاسة أعلى هرم كروي في الجزائر على أن يتم الإعلان عن النتائج في اليوم نفسه.