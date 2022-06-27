خلف حريق شب اليوم الإثنين بمرآب للحافلات تابع لشركة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر " إيتوزا"، إتلافا كليا لـ 16حافلة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه وفي حدود الساعة الخامسة صباحا شب حريق بمرآب للحافلات يقع بالطريق الوطني رقم 51 (الجزائر اتجاه بومرداس)، تابع لشركة النقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا'' مخلفا اتلافا كليا لـ 16 حافلة من نوع سوناكوم، دون تسجيل ولحسن الحظ وقوع اي خسائر بشرية.

وأضاف المتحدث إن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى باقي أرجاء الموقع، مشيرا إلى أن المرآب كان به 54 حافلة.